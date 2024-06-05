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Специалист Савченко посоветовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой

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Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рекомендовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой.
Специалист Савченко посоветовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой
  • Gettyimages.ru

«Перегрев ускоряет химические реакции внутри аккумулятора, что приводит к его быстрому износу. Постоянный перегрев может повредить и другие внутренние компоненты устройства», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, сильный перегрев аккумулятора может привести к его воспламенению.

«Материалы подушки также легко воспламеняются, что ещё больше увеличивает риск пожара», — заключил эксперт.

Ранее руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рекомендовал не оставлять гаджеты в машине летом.

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