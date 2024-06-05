Специалист Савченко посоветовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой
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«Перегрев ускоряет химические реакции внутри аккумулятора, что приводит к его быстрому износу. Постоянный перегрев может повредить и другие внутренние компоненты устройства», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, сильный перегрев аккумулятора может привести к его воспламенению.
«Материалы подушки также легко воспламеняются, что ещё больше увеличивает риск пожара», — заключил эксперт.
Ранее руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рекомендовал не оставлять гаджеты в машине летом.