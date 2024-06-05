RT в Telegram
Подпишись

Специалист Победоносцев посоветовал не оставлять гаджеты в машине летом

Короткая ссылка
Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рекомендовал не оставлять гаджеты в машине летом.
Специалист Победоносцев посоветовал не оставлять гаджеты в машине летом
  • Gettyimages.ru

«Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона — максимум +23...+25 °С», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, летом температура воздуха в салоне машины может достигать +50...+60 °С.

В таких условиях в устройствах возможна химическая реакция, которая приведёт к возгоранию.

Например, пауэрбанк и аккумуляторные батареи могут выделять водород.

«При его соприкосновении с кислородом в окружающей среде образуется так называемый гремучий газ, что может приводить к разрушительным последствиям», — сказал Победоносцев.

Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфонами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить