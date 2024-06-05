Специалист Победоносцев посоветовал не оставлять гаджеты в машине летом

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рекомендовал не оставлять гаджеты в машине летом.

«Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона — максимум +23...+25 °С», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, летом температура воздуха в салоне машины может достигать +50...+60 °С.

В таких условиях в устройствах возможна химическая реакция, которая приведёт к возгоранию.

Например, пауэрбанк и аккумуляторные батареи могут выделять водород.

«При его соприкосновении с кислородом в окружающей среде образуется так называемый гремучий газ, что может приводить к разрушительным последствиям», — сказал Победоносцев.

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