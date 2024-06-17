В Удмуртии к 2025 году создадут каталог воинских обелисков и захоронений

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в республике установлено наличие более тысячи обелисков, памятников и воинских захоронений.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Работы по выявлению таких объектов продолжаются, отметил глава республики.

Также в ходе ревизии определяются мемориалы, требующие ремонта или реконструкции. На данный момент их число достигает 212.

На 670 объектов уже составлены паспорта.

По итогам ревизии к 9 мая 2025 года создадут региональный электронный каталог обелисков, памятников и военных захоронений.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области более 100 участников и руководителей 16 региональных поисковых отрядов провели работы по поиску, поднятию и захоронению останков бойцов, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.