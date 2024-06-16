RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно

Короткая ссылка
Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не отдадут родственникам.
РИА Новости: ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Специалист сослался на статью федерального закона «О погребении и похоронном деле». Согласно документу, погребение лиц, уголовное преследование которых завершается в связи с их ликвидацией во время пресечения террористической деятельности, осуществляется в установленном правительством России порядке.

«Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается», — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) изменить систему профилактики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить