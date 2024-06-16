РИА Новости: ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно

Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не отдадут родственникам.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Специалист сослался на статью федерального закона «О погребении и похоронном деле». Согласно документу, погребение лиц, уголовное преследование которых завершается в связи с их ликвидацией во время пресечения террористической деятельности, осуществляется в установленном правительством России порядке.

«Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается», — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) изменить систему профилактики.