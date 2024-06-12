Путин: наука и её подходы — основа стоящих перед Россией задач

Президент России Владимир Путин заявил, что наука является основой для многих задач, которые стоят перед страной.

Глава государства рассказал об этом во время торжественной церемонии награждения Героев Труда России.

«Сегодня, на ответственном, рубежном этапе, именно наука, её новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия увеличит расходы на научные исследования как минимум до 2% ВВП.

По его словам, российские власти рассчитывают попасть в десятку мировых лидеров по объёму научных разработок.

Также сообщалось, что на развитие наукоградов в Подмосковье выделено почти 300 млн рублей.