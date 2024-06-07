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На развитие наукоградов в Подмосковье выделено почти 300 млн рублей

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На социально-экономическое развитие наукоградов в Подмосковье выделено около 295 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что в программе предусмотрены повышение научной и инновационной активности организаций и поддержка научных исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал присвоение Серпухову статуса наукограда.

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