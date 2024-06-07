На развитие наукоградов в Подмосковье выделено почти 300 млн рублей

На социально-экономическое развитие наукоградов в Подмосковье выделено около 295 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Об этом сообщает «Радио 1». «Поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Отмечается, что в программе предусмотрены повышение научной и инновационной активности организаций и поддержка научных исследований. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал присвоение Серпухову статуса наукограда.