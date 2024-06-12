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Роскомнадзор предложил блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками

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В Роскомнадзоре прорабатывают возможность блокировки звонков, которые поступают из-за рубежа, чтобы защитить абонентов от мошенников.
Роскомнадзор предложил блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками
  • Gettyimages.ru

Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», — передаёт издание. 

Как отмечается, абоненты смогут выбрать, принимать или не принимать звонки. Они также смогут отвечать только на входящие из списка контактов или оградиться от всех заграничных звонков. 

Ранее специалист рассказал, как защитить детей от телефонных мошенников.

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