Роскомнадзор предложил блокировать звонки из-за рубежа для борьбы с мошенниками

В Роскомнадзоре прорабатывают возможность блокировки звонков, которые поступают из-за рубежа, чтобы защитить абонентов от мошенников.

Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», — передаёт издание.

Как отмечается, абоненты смогут выбрать, принимать или не принимать звонки. Они также смогут отвечать только на входящие из списка контактов или оградиться от всех заграничных звонков.

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