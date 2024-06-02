Специалист Магомедов рассказал о способах защиты детей от телефонных мошенников

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, как защитить детей от телефонных мошенников.

«Например, можно запретить звонки от абонентов, не внесённых в список контактов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё один способ — запрет на приём сообщений в мессенджерах.

Также существуют приложения с функциями родительского контроля.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.