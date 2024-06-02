Специалист Магомедов рассказал о способах защиты детей от телефонных мошенников
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«Например, можно запретить звонки от абонентов, не внесённых в список контактов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, ещё один способ — запрет на приём сообщений в мессенджерах.
Также существуют приложения с функциями родительского контроля.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.