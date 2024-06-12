Гладков: ВСУ устанавливают мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ещё одна опасность, которую мы до этого не видели: противник в 10-километровой зоне, приграничной, разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — заявил глава региона.
Гладков сообщил, что власти Белгородской области позже распространят материалы с изображением мин. Губернатор призвал граждан вызывать экстренные службы, если они увидят объекты, похожие на военные снаряды.
Ранее мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области.