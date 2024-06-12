Гладков: ВСУ устанавливают мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

Армия Украины устанавливает противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ещё одна опасность, которую мы до этого не видели: противник в 10-километровой зоне, приграничной, разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — заявил глава региона.

Гладков сообщил, что власти Белгородской области позже распространят материалы с изображением мин. Губернатор призвал граждан вызывать экстренные службы, если они увидят объекты, похожие на военные снаряды.

Ранее мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области.