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Гладков: ВСУ устанавливают мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

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Армия Украины устанавливает противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ещё одна опасность, которую мы до этого не видели: противник в 10-километровой зоне, приграничной, разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — заявил глава региона.

Гладков сообщил, что власти Белгородской области позже распространят материалы с изображением мин. Губернатор призвал граждан вызывать экстренные службы, если они увидят объекты, похожие на военные снаряды.

Ранее мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области.

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