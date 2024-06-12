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Мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области

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В результате атаки со стороны украинских войск из РСЗО по Шебекину Белгородской области погиб один человек.

Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — написал губернатор.

Также три мирных жителя получили ранения. Двух женщин с осколочными ранениями рук и ног доставили в белгородскую больницу. Ещё один мужчина получил контузию, ему оказали помощь на месте.

Повреждения получили шесть частных и 11 многоквартирных домов, девять машин и линии электропередачи.

Ранее в Горловке женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.

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