Мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — написал губернатор.
Также три мирных жителя получили ранения. Двух женщин с осколочными ранениями рук и ног доставили в белгородскую больницу. Ещё один мужчина получил контузию, ему оказали помощь на месте.
Повреждения получили шесть частных и 11 многоквартирных домов, девять машин и линии электропередачи.
Ранее в Горловке женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.