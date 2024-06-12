В Белгороде и Белгородском районе на четыре минуты объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, которая длилась четыре минуты.
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал», — призвал губернатор в 4:48 мск.
Уже в 4:52 мск Гладков уведомил об отмене сигнала ракетной опасности.
Ранее мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области.
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