В Белгороде и Белгородском районе на четыре минуты объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, которая длилась четыре минуты.

Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Спуститесь в подвал», — призвал губернатор в 4:48 мск. Уже в 4:52 мск Гладков уведомил об отмене сигнала ракетной опасности. Ранее мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области.