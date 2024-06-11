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Президиум генсовета ЕР поддержал выдвижение Турчака на пост главы Алтая

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Президиум генерального совета «Единой России» поддержал выдвижение секретаря генсовета партии Андрея Турчака на пост главы Республики Алтай.
Президиум генсовета ЕР поддержал выдвижение Турчака на пост главы Алтая
  • РИА Новости

Соответствующая информация приводится в сообщении, распространённом пресс-службой «Единой России».

Ранее Турчак провёл первую рабочую встречу в должности временно исполняющего обязанности главы региона.

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