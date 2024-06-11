Президиум генсовета ЕР поддержал выдвижение Турчака на пост главы Алтая
Президиум генерального совета «Единой России» поддержал выдвижение секретаря генсовета партии Андрея Турчака на пост главы Республики Алтай.
- РИА Новости
Соответствующая информация приводится в сообщении, распространённом пресс-службой «Единой России».
Ранее Турчак провёл первую рабочую встречу в должности временно исполняющего обязанности главы региона.
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