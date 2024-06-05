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Турчак провёл первую рабочую встречу в должности врио главы Республики Алтай

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Врио главы Республики Алтай, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с зампредом правительства региона Ириной Лозовой в представительстве республики в Москве.
Турчак провёл первую рабочую встречу в должности врио главы Республики Алтай
  • РИА Новости

«Сегодня здесь развернут волонтёрский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Подумаем, как можно расширить направления работы», — отметил Турчак.

4 июня президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай.

5 июня Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака, перешедшего на работу в регион.

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