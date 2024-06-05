Турчак провёл первую рабочую встречу в должности врио главы Республики Алтай
- РИА Новости
«Сегодня здесь развернут волонтёрский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Подумаем, как можно расширить направления работы», — отметил Турчак.
4 июня президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай.
5 июня Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака, перешедшего на работу в регион.