Турчак провёл первую рабочую встречу в должности врио главы Республики Алтай

Врио главы Республики Алтай, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с зампредом правительства региона Ириной Лозовой в представительстве республики в Москве.

«Сегодня здесь развернут волонтёрский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Подумаем, как можно расширить направления работы», — отметил Турчак.

4 июня президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с Андреем Турчаком предложил ему возглавить Республику Алтай.

5 июня Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака, перешедшего на работу в регион.