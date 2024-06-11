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В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса

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В Перми главу организации по борьбе с игорным бизнесом арестовали за взятки.
В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

«В городе Перми руководителю автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность по пресечению нелегальной игорной деятельности, предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

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