В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса

В Перми главу организации по борьбе с игорным бизнесом арестовали за взятки.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России. «В городе Перми руководителю автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность по пресечению нелегальной игорной деятельности, предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления», — говорится в сообщении. Ранее Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике.