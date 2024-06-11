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Суд в Москве арестовал сотрудника НИИ ФСИН за призывы к терроризму

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Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сотруднику ведомственного учреждения ФСИН России Александру Смирнову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму.
Суд в Москве арестовал сотрудника НИИ ФСИН за призывы к терроризму
  • globallookpress.com

Как сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, фигуранта арестовали на два месяца — до 10 августа.

«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера WhatsApp призыв к террористической деятельности», — отметили в пресс-службе.

В понедельник, 10 июня, сообщалось, что в Москве по подозрению в совершении преступления задержали сотрудника НИИ ФСИН.

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