В Москве по подозрению в совершении преступления задержали сотрудника НИИ ФСИН

Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России задержали в Москве в рамках уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, задержанный подозревается в совершении преступления. О каком именно преступлении идёт речь — в публикации не уточняется.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что замначальника УФСИН Московской области предъявили обвинения во взяточничестве.