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Актрису-иноагента Яну Троянову проверят на призывы к экстремизму

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России с просьбой проверить высказывания актрисы Яны Трояновой* на предмет нарушения ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Копия письма есть в распоряжении RT.
Актрису-иноагента Яну Троянову проверят на призывы к экстремизму
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov

«Троянова заявила, что согласна с призывом убивать русских детей», — пишет Бородин со ссылкой на одно из интервью актрисы.

Троянова покинула Россию после начала СВО и проживает во Франции. Она неоднократно выступала с критикой в адрес российских властей и армии.

Если прокуратура найдёт нарушения в высказываниях актрисы и суд признает её виновной, Трояновой может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил, что «нужно радоваться, что такие представители «творчества», как иноагент Яна Троянова*, покинули Россию.

По словам Трояновой, россияне «заслуживают», когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей».

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.

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