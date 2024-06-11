Лидер ЛДПР Слуцкий: надо радоваться, что такие, как Троянова, покинули Россию

Глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил, что нужно радоваться, что такие представители «творчества», как иноагент Яна Троянова*, покинули Россию.

«Нужно радоваться, что такие представители «творчества» покинули нашу страну: алкоголики, извращенцы и т. д. Происходит самоочищение эстрады и ТВ. На их место приходит здоровая, патриотически настроенная молодёжь, профессиональные артисты. Посмотрите, как выросло качество отечественных кинокартин», — отметил Слуцкий.

По его мнению, таким поведением актриса показывает, что во всех её проблемах виноват кто-то другой.

«Как мне подсказали, сам я с творчеством и достижениями Яны Трояновой не знакомился никогда, у человека действительно проблемы — алкоголизм, аморальное поведение. Нет смысла обсуждать тех, кто низко пал. Таким поведением она пытается объяснить себе, что все её проблемы не её рук дело, а виноват кто-то другой. Когда у эмигрантов развивается синдром Улисса, они начинают ругать Родину. Уверен, наши граждане и без мнения этих бездарей разберутся, где артист здорового человека, а где нет», — добавил депутат.

Слуцкий считает, что чем меньше обсуждаются подобные выкрики людей, тем меньше идей Запада проникает в голову молодёжи.

«А обсуждать, что там кому-то за бугром ляпнула очередная горе-актриска замшелого театра — значит подарить ей всплеск популярности. Пусть лечится. Не надо трогать. Чем меньше мы обсуждаем подобные выкрики опустившихся людей, тем меньше идей Запада проникает в голову молодёжи. Лучше говорить о новых исследованиях, достижениях науки, создании семьи», — заключил глава ЛДПР.

Ранее Троянова в очередном интервью заявила, что «хороший русский — это мёртвый русский.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.