Автоэксперт Ананьев рассказал об особенностях вождения в дождь

Эксперт сервиса «Авто.ру» Иван Ананьев рассказал, какие существуют особенности вождения в дождь.

«После сильного дождя дороги становятся опасными из-за скопившейся воды. Это увеличивает риск аквапланирования, когда шины теряют контакт с дорогой. Чтобы этого избежать, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Это даст больше времени на реакцию и уменьшит вероятность аварии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, важно избегать движения по залитой колее.

По словам Ананьева, в дождливую погоду и после неё видимость на дороге может быть существенно хуже, поэтому можно использовать фары даже днём.

«Держите стёкла и зеркала чистыми. Помимо этого, нельзя влетать в воду на высокой скорости, даже если она покрывает знакомый участок дороги. Также старайтесь избегать больших луж», — добавил он.

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