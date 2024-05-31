RT в Telegram
Подпишись

Специалист Григорьев: старое масло может ускорить поломку двигателя в жару

Короткая ссылка
Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев предупредил, что из-за старого моторного масла в жаркое время года может произойти поломка двигателя автомобиля.

Забитые грязью радиаторы охлаждения нередко приводят к перегреву двигателя, что зачастую влечёт необратимые структурные деформации головки блока двигателя и деталей цилиндро-поршневой группы, объяснил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Помимо этого, к неисправностям двигателя может привести использование неоригинального, контрафактного или поддельного моторного масла, а также некачественного топлива, отметил Григорьев.

«Важно следить за состоянием автомобиля, проводить регулярное ТО, использовать качественные расходные материалы и топливо для поддержания надёжной работы мотора в жаркое время года», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в преддверии сезона летних автопутешествий дал советы, как подготовить автомобиль к дальней дороге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить