Специалист Григорьев: старое масло может ускорить поломку двигателя в жару

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев предупредил, что из-за старого моторного масла в жаркое время года может произойти поломка двигателя автомобиля.

Забитые грязью радиаторы охлаждения нередко приводят к перегреву двигателя, что зачастую влечёт необратимые структурные деформации головки блока двигателя и деталей цилиндро-поршневой группы, объяснил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Помимо этого, к неисправностям двигателя может привести использование неоригинального, контрафактного или поддельного моторного масла, а также некачественного топлива, отметил Григорьев.

«Важно следить за состоянием автомобиля, проводить регулярное ТО, использовать качественные расходные материалы и топливо для поддержания надёжной работы мотора в жаркое время года», — заключил эксперт.

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