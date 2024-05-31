Специалист Григорьев: старое масло может ускорить поломку двигателя в жару
Забитые грязью радиаторы охлаждения нередко приводят к перегреву двигателя, что зачастую влечёт необратимые структурные деформации головки блока двигателя и деталей цилиндро-поршневой группы, объяснил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Помимо этого, к неисправностям двигателя может привести использование неоригинального, контрафактного или поддельного моторного масла, а также некачественного топлива, отметил Григорьев.
«Важно следить за состоянием автомобиля, проводить регулярное ТО, использовать качественные расходные материалы и топливо для поддержания надёжной работы мотора в жаркое время года», — заключил эксперт.
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