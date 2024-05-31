Автоэксперт Попов посоветовал заранее готовить машину к летнему путешествию

Автоэксперт Дмитрий Попов в преддверии сезона летних автопутешествий дал советы, как подготовить автомобиль к дальней дороге.

За месяц-полтора до выезда нужно проверить двигатель, состояние подвески, кондиционер, поделился он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также Попов посоветовал водителям взять с собой набор инструментов, небольшой запас масла и антифриза, лампочки, предохранители, компрессор для накачки колёс, а также аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Не лишним будет положить в багажник налобный фонарь для ремонтных работ в тёмное время суток, буксировочный трос и запас технической воды, добавил эксперт.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что из-за тополиного пуха у машины может сломаться двигатель.