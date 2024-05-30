Автоэксперт Хайцеэр: тополиный пух может вывести из строя двигатель машины

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что из-за тополиного пуха может сломаться двигатель машины.

«Первое, что страдает от тополиного пуха, это радиатор охлаждения. Особенно это касается машин, в которых он изначально был покрыт обильным слоем пыли и после зимы его никто не мыл», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, пух, смешанный с грязью, превращается в «бетон», который затрудняет нормальную работу автомобиля, в том числе системы охлаждения.

Если вовремя не заметить перегрев мотора, то агрегат может выйти из строя.

Тополиный пух также способен забить воздушный фильтр.

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