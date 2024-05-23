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Автоэксперт Родионов дал советы по проверке машины перед летним сезоном

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал рекомендации, какие проверки автомобиля необходимо пройти перед наступлением лета.
Автоэксперт Родионов дал советы по проверке машины перед летним сезоном
  • Gettyimages.ru

«Особый фокус на проверку системы охлаждения двигателя. Старый антифриз плохо справляется со своей главной функцией — отводом тепла от двигателя», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, пренебрежение этим вопросом может привести к перегреву и закипанию мотора.

Также стоит осмотреть радиатор, помпу и трубки на предмет течей, проверить тормозную систему, работу кондиционера, при необходимости заменить салонный фильтр, а также измерить давление в шинах.

По словам Родионова, недостаточное давление может привести к ухудшению сцепления с дорогой и увеличить износ резины.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.

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