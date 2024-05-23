Автоэксперт Родионов дал советы по проверке машины перед летним сезоном

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал рекомендации, какие проверки автомобиля необходимо пройти перед наступлением лета.

«Особый фокус на проверку системы охлаждения двигателя. Старый антифриз плохо справляется со своей главной функцией — отводом тепла от двигателя», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, пренебрежение этим вопросом может привести к перегреву и закипанию мотора.

Также стоит осмотреть радиатор, помпу и трубки на предмет течей, проверить тормозную систему, работу кондиционера, при необходимости заменить салонный фильтр, а также измерить давление в шинах.

По словам Родионова, недостаточное давление может привести к ухудшению сцепления с дорогой и увеличить износ резины.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал летом каждые 7—8 тыс. км пробега менять масло.