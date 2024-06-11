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Специалист Халилов посоветовал не отправляться в лес в одиночку

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Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов рассказал о правилах безопасного посещения леса. По его словам, не стоит идти в поход в одиночку.
Специалист Халилов посоветовал не отправляться в лес в одиночку
  • Gettyimages.ru

«Ведь в лесу может произойти всё что угодно: человек потеряется, сломает ногу, просто попадёт в сложную ситуацию, из которой не сможет выбраться в одиночку», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, перед походом нужно предупредить близких или друзей, а также проверить прогноз погоды.

«Если ожидается сильный ветер, могут складываться деревья. А при мощном ливне есть риск проблем с проходимостью в некоторых местах. Да и замёрзнуть так быстрее», — пояснил Халилов.

Кроме того, желательно правильно собрать рюкзак. Рекомендуется взять налобный фонарик, аптечку, треккинговые палки, зажигалки, воду и небольшой запас еды, внешний аккумулятор. Одежда должна быть яркой, тёплой и комфортной.

Ранее спасатели из «Мособлпожспаса» рассказали о правилах безопасности во время отдыха у воды.

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