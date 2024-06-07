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Спасатели Подмосковья рассказали о правилах безопасности во время отдыха у воды

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Спасатели из «Мособлпожспаса» рассказали о правилах безопасности во время отдыха у воды.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

«В неизвестных водоёмах под водой чаще всего прячутся битые стёкла, острые камни, резкие углубления, различный мусор и многое другое. Отдыхающим следует остановить свой выбор на водных объектах, которые оборудованы и предназначены для купания. В таких местах дно обследовано и очищено от посторонних предметов, имеются кабинки для переодевания, обозначены границы для купания, есть стенды с правилами безопасности, а также там дежурят спасатели», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 7 Андрей Федосов.

Он добавил, что во время жары необходимо брать с собой на улицу воду, солнцезащитные средства и лекарства, если самочувствие ухудшится.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала, как выбрать безопасное место для купания ребёнка.

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