Власти Москвы рассказали о развитии программы «Московское долголетие»

Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов рассказал о развитии программы «Московское долголетие».

«Московское долголетие» для значительного количества людей старшего возраста стало возможностью продолжать интересную, комфортную и в какой-то мере даже безопасную жизнь», — заявил он в студии радио «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, это проект, который помогает старшим людям оставаться в тонусе.

«Одной из главных составляющих долгой жизни является образ жизни, наши ежедневные привычки и поведение, которые мы сами можем менять. И «Московское долголетие» помогает в этом. В столице любой москвич старшего возраста, вне зависимости от льготного статуса, профессионального бэкграунда, состава семьи, может выбрать в районе, где он живёт, или там, где ему удобно, любое количество занятий на вкус», — цитирует Филиппова сайт kp.ru.

Как отметил чиновник, можно учиться иностранным языкам, ходить на экскурсии, заниматься спортом, изучать финансовую и цифровую грамотность.

Филиппов добавил, что для представителей бизнеса разработана прозрачная система финансовой поддержки тех поставщиков, которые проводят занятия со старшими горожанами.

Ранее сообщалось, что бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тыс. человек в Подмосковье с начала года.