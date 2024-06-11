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Бастрыкину доложат об инциденте с падением столба электропередачи на ребёнка в ХМАО

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат об инциденте с падением столба электропередачи на четырёхлетнего ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе.
Бастрыкину доложат об инциденте с падением столба электропередачи на ребёнка в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мязину А.А. доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что ребёнок, находившийся на детской площадке по улице Политехнической в городском поселении Зеленоборск, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи.

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