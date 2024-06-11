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На Ставрополье семь выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

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В Ставропольском крае первые семеро учащихся школ получили максимальные баллы по ЕГЭ по результатам сдачи экзаменов по литературе, географии и химии.
На Ставрополье семь выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию краевого центра.

Что касается итоговой аттестации девятиклассников, то максимальные оценки получил 601 школьник.

Следующие экзамены пройдут 11 июня, свыше 1,2 тыс. старшеклассников напишут ЕГЭ по биологии, истории, иностранным языкам.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

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