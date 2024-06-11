В Петербурге увеличили размеры премий для почётных многодетных семей

Для петербуржцев — обладателей почётного звания «За заслуги в воспитании детей» — существенно увеличили размеры денежных премий.

Об этом пишет Петербург2.

Теперь премия за звание I степени увеличится со 100 тыс. до 500 тыс. рублей, II степени — с 50 тыс. до 300 тыс. рублей, III степени — с 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Премии «За заслуги в воспитании детей» ежегодно присваиваются 14 многодетным семьям: почётное звание I степени — одной семье за достойное воспитание семи и более детей, II степени — трём семьям за воспитание пяти или шести детей, III степени — десяти семьям, воспитывающим четверых детей.

Ранее сообщалось, что более 11 тыс. московских семей получили цифровое удостоверение многодетной семьи, которое начали выдавать в столице с февраля этого года.