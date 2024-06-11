Более 11 тысяч москвичей получили цифровое удостоверение многодетной семьи

Более 11 тыс. московских семей получили цифровое удостоверение многодетной семьи, которое начали выдавать в столице с февраля этого года.

Об этом информирует сайт kp.ru.

Для того, чтобы получить такое удостоверение, требовалось подать соответствующее заявление на портале mos.ru, пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь цифровое удостоверение доступно и тем, кто ранее получил статус многодетных.

«Для его оформления не нужно подавать отдельное заявление или тратить время на личный визит в центры госуслуг. Если горожанин является членом многодетной семьи, его удостоверение уже доступно в личном кабинете портала mos.ru», — отметила заммэра.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что жители Москвы с февраля 2024 года более 4 млн раз посетили раздел «Мои госпитализации» в электронной медицинской карте (ЭМК).