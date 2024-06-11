На Чукотке построят три комплексных объекта ТКО

На Чукотке появится три комплексных объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Об этом сообщает 360.ru.

Проекты обсудили гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Три комплекса по обращению с отходами появятся на Чукотке и смогут обрабатывать в год 8000 т. Стоимость всех трёх проектов составляет более 1,6 млрд рублей. Проекты будут реализованы на основе концессий», — сказал Буцаев.

Как отметил Кузнецов, эти предприятия позволят сортировать отходы и направлять их на утилизацию.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса в Ростовском и Рыбинском районах.