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В Москве вручили госнаграды заслуженным горожанам

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным горожанам в преддверии Дня России.
В Москве вручили госнаграды заслуженным горожанам

Об этом говорится в Telegram-канале Собянина.

Среди награждённых — руководитель Московского городского офтальмологического центра ГКБ имени Боткина Гульжиян Аржиматова. Ей присвоено звание заслуженного врача России.

Медали Луки Крымского удостоены врач-хирург Джалат Алиев; ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Кирилл Казаков; главный научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии Александр Лебедев и ряд других специалистов.

Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» награждены артистка Малого театра Ирина Муравьёва и директор Детской музыкальной школы имени Б.А. Чайковского Елена Кураева.

В общей сложности награды получили 44 человека. Собянин поблагодарил всех за вклад в развитие, историю и культуру страны.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил федеральные и региональные награды отличившимся жителям региона.

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