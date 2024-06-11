Автоэксперт Родионов рассказал о причинах пожара в машине

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал причины возгорания автомобилей.

«Частая причина пожаров — короткое замыкание электропроводки. Могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, к воспламенению ближайших горючих материалов приводит нагрев проводки от высокого напряжения.

Также среди причин пожара в машине могут быть утечка горючих жидкостей и несоблюдение техники безопасности.

Нельзя оставлять машину под солнцем с канистрой бензина в багажнике, отметил эксперт.

Кроме того, не стоит в жаркую погоду заправлять автомобиль «под горлышко».

Топливо от нагревания расширятся и начнёт подкапывать из заливной горловины, заключил специалист.

Ранее руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев предупредил, что из-за старого моторного масла в жаркое время года может произойти поломка двигателя автомобиля.