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В лесах Подмосковья заблудились 45 человек с начала года

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В лесах Московской области с начала этого года заблудились 45 человек, все они живы и смогли вернуться домой.
В лесах Подмосковья заблудились 45 человек с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета лесного хозяйства.

«Некоторым заблудившимся удалось выбраться из леса самостоятельно, некоторых разыскали с помощью участковых лесничих, спасателей МЧС и Мособлпожспаса и отрядов «Лиза Алерт», — рассказал глава ведомства Евгений Агулов.

Больше всего человек заблудились в Истринском лесничестве — семь, а также в Орехово-Зуевском и Дмитровском лесничествах — по пять.

С начала лета зафиксировали уже шесть подобных случаев в подмосковных лесах.

Ранее спасатели из «Мособлпожспаса» рассказали о правилах безопасности во время отдыха у воды.

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