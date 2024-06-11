В лесах Подмосковья заблудились 45 человек с начала года
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Комитета лесного хозяйства.
«Некоторым заблудившимся удалось выбраться из леса самостоятельно, некоторых разыскали с помощью участковых лесничих, спасателей МЧС и Мособлпожспаса и отрядов «Лиза Алерт», — рассказал глава ведомства Евгений Агулов.
Больше всего человек заблудились в Истринском лесничестве — семь, а также в Орехово-Зуевском и Дмитровском лесничествах — по пять.
С начала лета зафиксировали уже шесть подобных случаев в подмосковных лесах.
Ранее спасатели из «Мособлпожспаса» рассказали о правилах безопасности во время отдыха у воды.