В Москве рассказали о строительстве трассы Мамыри — Пенино — Шарапово

Дублёр Калужского и Киевского шоссе улучшит транспортную доступность нескольких поселений Новой Москвы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Протяжённость трассы Мамыри — Пенино — Шарапово составит 8,2 км. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населённых пунктов ТиНАО, среди которых Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино», — рассказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что к настоящему времени готовность объекта превысила 80%.

Также в Троицком и Новомосковском округах до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию ещё более 100 км дорог.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене вновь ввели в эксплуатацию соединительную ветвь с железной дорогой в электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии.