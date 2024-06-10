RT в Telegram
Подпишись

В электродепо «Сокол» вновь ввели соединительную ветвь с железной дорогой

Короткая ссылка
В столичном метрополитене вновь ввели в эксплуатацию соединительную ветвь с железной дорогой в электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии.
В электродепо «Сокол» вновь ввели соединительную ветвь с железной дорогой

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это позволит составам «Москва-2024» быстрее поступать в депо и выходить на линию к пассажирам.

«Доля новых поездов здесь уже превысила 10%. Всего за этот год ожидаем поставку на линию более 20 самых современных составов», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются работы на станции метро «Тютчевская» Троицкой линии метро. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить