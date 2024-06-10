В электродепо «Сокол» вновь ввели соединительную ветвь с железной дорогой

В столичном метрополитене вновь ввели в эксплуатацию соединительную ветвь с железной дорогой в электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это позволит составам «Москва-2024» быстрее поступать в депо и выходить на линию к пассажирам.

«Доля новых поездов здесь уже превысила 10%. Всего за этот год ожидаем поставку на линию более 20 самых современных составов», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются работы на станции метро «Тютчевская» Троицкой линии метро.