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На станции московского метро «Тютчевская» установили девять турникетов

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В Москве продолжаются работы на станции метро «Тютчевская» Троицкой линии метро. Специалисты проводят архитектурную отделку и монтируют инженерное оборудование.

Об этом пишет НСН.

«Уже установили девять турникетов, четыре из них ведут на платформу эскалатора, а также три лифта для маломобильных групп населения», — рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также, по его словам, на стены платформенного участка уже нанесли строки из произведений поэта Фёдора Тютчева. Кроме того, завершается оформление потолка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создадут два новых трамвайных маршрута.

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