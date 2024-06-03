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Собянин: в Москве создадут два новых трамвайных маршрута

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Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в этом году московский трамвай отмечает 125-летний юбилей. По его словам, в столице практически завершена программа обновления подвижного состава.
Собянин: в Москве создадут два новых трамвайных маршрута
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«И сегодня доля новых удобных и полностью низкопольных трамваев составляет 95%. Через несколько лет планируем выйти на все 100%», — сообщил мэр в блоге на своём личном сайте.

Кроме того, по его словам, в городе продолжается реконструкция трамвайных путей с созданием безопасных остановочных платформ.

Собянин также отметил, что в столице не только вернули несколько прежних трамвайных маршрутов, но и приступили к строительству сразу двух новых участков путей. Первый, протяжённостью 2,1 км, пройдёт по улице Сергея Радонежского от площади Ильича до Андроньевской площади.

Второй, длиной почти 2 км, пройдёт по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади к Чистым прудам.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.

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