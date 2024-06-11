Путин: в Московском регионе нельзя допустить нехватку объектов электроэнергетики

Президент Владимир Путин заявил главе «Россетей» Андрею Рюмину, что в Московском регионе нельзя допустить ситуацию нехватки объектов электроэнергетики.

Глава государства напомнил, что экономика региона растёт.

«Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности», — сказал президент.

Никаких экстренных мероприятий сейчас быть не должно, «всё должно быть в плановом порядке», подчеркнул он.

Рюмин в ответ на это сообщил, что он обсуждал данный вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос на контроле», — сказал глава «Россетей».

В мае Владимир Путин заявил, что долгосрочная энергетическая стратегия должна быть подготовлена в России в кратчайшие сроки.