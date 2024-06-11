В Татарстане направили 9,2 млрд рублей в 2024 году на реализацию нацпроектов

В Министерстве финансов Татарстана заявили, что в 2024 году на реализацию национальных проектов направили 9,2 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в министерстве, данная сумма составляет 35,8% от годовых значений.

Всего в 2024 году на исполнение национальных проектов предусмотрено 25,9 млрд рублей, в том числе 14,4 млрд — за счёт федерального бюджета и 11,5 млрд рублей — за счёт казны Татарстана.

Ранее сообщалось, что на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Москва заключила соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun.