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В Татарстане направили 9,2 млрд рублей в 2024 году на реализацию нацпроектов

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В Министерстве финансов Татарстана заявили, что в 2024 году на реализацию национальных проектов направили 9,2 млрд рублей.
В Татарстане направили 9,2 млрд рублей в 2024 году на реализацию нацпроектов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в министерстве, данная сумма составляет 35,8% от годовых значений.

Всего в 2024 году на исполнение национальных проектов предусмотрено 25,9 млрд рублей, в том числе 14,4 млрд — за счёт федерального бюджета и 11,5 млрд рублей — за счёт казны Татарстана.

Ранее сообщалось, что на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Москва заключила соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun.

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