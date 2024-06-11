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Спасатель Щетинин посоветовал при встрече с медведем постараться медленно уйти

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Анастасия Румянцева
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказала в беседе с RT, что делать при встрече с медведем.
Спасатель Щетинин посоветовал при встрече с медведем постараться медленно уйти
  • Gettyimages.ru

Как подчеркнул Щетинин, если вы оказались в непосредственной близости от хищника, то в глаза смотреть не рекомендуется.

«То есть спокойно опустили глаза, голову и не бегом, а медленным шагом, насколько это возможно, уходить. Не делать никаких агрессивных движений, не пытаться его испугать, не кидать в него камнями, палками. Потому что это зверь дикий, неизвестно, как он поведёт себя, поэтому лучше уйти в сторону, позвонить в соответствующие службы, сообщить соседям, если вы находитесь рядом, чтобы не выходили на улицу. Поворачиваться спиной и бежать — ни в коем случае, потому что сразу срабатывают инстинкты», — предостерёг спасатель.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города.

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