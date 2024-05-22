Отбившаяся от медведя российская пенсионерка рассказала, как отогнала зверя
- RT
«Чё она делает? Он щас её захавает», — говорит автор видео.
Ольга Прокопенко рассказала RT, что занималась спортом, когда животное появилось рядом.
«Буквально метра два было. О страхе подумать не успела — решала, как мне её отогнать. Выставила палки вперёд, но медведица не испугалась. Тогда я нагнулась, взяла камни, и она убежала», — сказала собеседница.
По словам женщины, медведицу пришлось убить, потому что она представляла опасность: рядом находится школа.
Ранее россиянам рассказали, как себя вести при встрече с диким животным в лесу.