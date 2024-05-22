Отбившаяся от медведя российская пенсионерка рассказала, как отогнала зверя

В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы камнями и палками для скандинавской ходьбы, этот момент засняли на видео соседи.

«Чё она делает? Он щас её захавает», — говорит автор видео.

Ольга Прокопенко рассказала RT, что занималась спортом, когда животное появилось рядом.

«Буквально метра два было. О страхе подумать не успела — решала, как мне её отогнать. Выставила палки вперёд, но медведица не испугалась. Тогда я нагнулась, взяла камни, и она убежала», — сказала собеседница.

По словам женщины, медведицу пришлось убить, потому что она представляла опасность: рядом находится школа.

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