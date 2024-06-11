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Крымчанина приговорили к заключению за сговор с СБУ

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Прокуратура Крыма приговорила жителя региона к пяти годам заключения за сговор и готовность оказать содействие СБУ.
Крымчанина приговорили к заключению за сговор с СБУ
  • Gettyimages.ru

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», — приводит сообщение РИА Новости.

В период с октября 2022 года по апрель 2023 года мужчина вступил в контакт с украинскими спецслужбами, отметив, что владеет навыками управления БПЛА и обращения с оружием.

Суд квалифицировал действия крымчанина по статье 275.1 УК России.

Ранее в Подмосковье осудили четырёх членов группы, которая занималась похищением и продажей продукции ВПК. 

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