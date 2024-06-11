В Петербурге задержали мужчину за убийство отца и нападение на фельдшера скорой

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину за убийство отца и нападение на фельдшера скорой помощи.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 11 июня, в полицию поступила информация об агрессивном поведении местного жителя. Он избил пожилую пенсионерку, после чего напал на сотрудника скорой, который приехал помочь женщине.

Прибывшие на место полицейские потребовали прекратить противоправные действия, но мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, попытался напасть на них с отвёрткой. Один из сотрудников применил табельное оружие, нападавший ранен в ногу.

Выяснилось, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве девушки в Пермском крае следователи передали в суд.