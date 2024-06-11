Добровольным пожарным в Удмуртии предоставили дополнительные меры господдержки
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
В результате изменений граждане, которых приглашают к ликвидации пожаров, проведению аварийно-спасательных операций, спасению людей и имущества, а также оказанию первой помощи, будут получать бесплатное питание, форменную и специализированную одежду, оборудование и СИЗ.
Кроме того, им временно будет предоставлен доступ к определённым помещениям, а услуги связи будут оплачиваться за них.
Ранее сообщалось, что столичные организации начали чаще использовать возможности ресурсного центра «Мосволонтёр».