Добровольным пожарным в Удмуртии предоставили дополнительные меры господдержки

Добровольным пожарным в Удмуртии предоставлены дополнительные меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В результате изменений граждане, которых приглашают к ликвидации пожаров, проведению аварийно-спасательных операций, спасению людей и имущества, а также оказанию первой помощи, будут получать бесплатное питание, форменную и специализированную одежду, оборудование и СИЗ.

Кроме того, им временно будет предоставлен доступ к определённым помещениям, а услуги связи будут оплачиваться за них.

Ранее сообщалось, что столичные организации начали чаще использовать возможности ресурсного центра «Мосволонтёр».