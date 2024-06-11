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Добровольным пожарным в Удмуртии предоставили дополнительные меры господдержки

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Добровольным пожарным в Удмуртии предоставлены дополнительные меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба Госсовета региона.
Добровольным пожарным в Удмуртии предоставили дополнительные меры господдержки
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В результате изменений граждане, которых приглашают к ликвидации пожаров, проведению аварийно-спасательных операций, спасению людей и имущества, а также оказанию первой помощи, будут получать бесплатное питание, форменную и специализированную одежду, оборудование и СИЗ.

Кроме того, им временно будет предоставлен доступ к определённым помещениям, а услуги связи будут оплачиваться за них.

Ранее сообщалось, что столичные организации начали чаще использовать возможности ресурсного центра «Мосволонтёр».

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