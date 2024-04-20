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Собянин заявил о росте популярности центра «Мосволонтёр»

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Столичные организации начали чаще использовать возможности ресурсного центра «Мосволонтёр», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин заявил о росте популярности центра «Мосволонтёр»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

С начала 2023 года центр получил более 2 тыс. запросов, в том числе 474 за первые три месяца 2024 года.

Воспользоваться услугами «Мосволонтёра» могут учреждения образования, корпоративные объединения, некоммерческие организации.

Среди самых востребованных услуг центра — волонтёрское сопровождение мероприятий, волонтёрское обучение и получение личной книжки волонтёра.

Ранее сообщалось, что в волонтёрских проектах Москвы участвуют более 10 тыс. семей.

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