В волонтёрских проектах Москвы участвуют более 10 тысяч семей

Более 10 тыс. московских семей приняли участие в проведении волонтёрских проектов столицы, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, поддерживали приюты для животных», — сказала Сергунина.

В 2024 году отмечается десятилетие «Мосволонтёра». В честь этого события в столице пройдёт серия акций, связанных «семейными узами», в том числе мероприятия в центрах «Доброе место».

Ранее сообщалось, что волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.