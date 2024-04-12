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В волонтёрских проектах Москвы участвуют более 10 тысяч семей

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Более 10 тыс. московских семей приняли участие в проведении волонтёрских проектов столицы, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В волонтёрских проектах Москвы участвуют более 10 тысяч семей

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, поддерживали приюты для животных», — сказала Сергунина.

В 2024 году отмечается десятилетие «Мосволонтёра». В честь этого события в столице пройдёт серия акций, связанных «семейными узами», в том числе мероприятия в центрах «Доброе место».

Ранее сообщалось, что волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.

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