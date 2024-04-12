В волонтёрских проектах Москвы участвуют более 10 тысяч семей
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, поддерживали приюты для животных», — сказала Сергунина.
В 2024 году отмечается десятилетие «Мосволонтёра». В честь этого события в столице пройдёт серия акций, связанных «семейными узами», в том числе мероприятия в центрах «Доброе место».
Ранее сообщалось, что волонтёры на Ямале будут обучать жителей оказанию первой медицинской помощи.