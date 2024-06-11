Бастрыкину доложат о смерти челябинской школьницы на «Весёлых стартах»

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о смерти школьницы во время «Весёлых стартов» в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В СМИ размещена публикация о том, что в Челябинске в одном из общеобразовательных учреждений во время проведения спортивных мероприятий 13-летняя школьница почувствовала ухудшение здоровья. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь несовершеннолетняя скончалась», — сказали в пресс-службе.

СУ СК России по Челябинской области выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленинском отделе СУ СК по Пермскому краю инициировали проверку по факту травмирования девятилетней девочки, которой оторвало палец из-за игры в фонтане.