Бастрыкину доложат о смерти челябинской школьницы на «Весёлых стартах»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В СМИ размещена публикация о том, что в Челябинске в одном из общеобразовательных учреждений во время проведения спортивных мероприятий 13-летняя школьница почувствовала ухудшение здоровья. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь несовершеннолетняя скончалась», — сказали в пресс-службе.
СУ СК России по Челябинской области выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ленинском отделе СУ СК по Пермскому краю инициировали проверку по факту травмирования девятилетней девочки, которой оторвало палец из-за игры в фонтане.