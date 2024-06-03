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СК расследует инцидент со школьницей в Перми, которой оторвало палец в фонтане

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В Ленинском отделе СУ СК по Пермскому краю инициировали проверку по факту травмирования девятилетней девочки, которой оторвало палец из-за игры в фонтане.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.

Инцидент произошёл в Перми 2 июня. Сообщается, что школьница находилась у фонтана одна. В результате несчастного случая она лишилась пальца на ноге и была госпитализирована.

В полиции Перми также проводят проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ситуации с травмированием 13-летней девочки на туристических сборах в Ленинградской области.

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