СК расследует инцидент со школьницей в Перми, которой оторвало палец в фонтане
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.
Инцидент произошёл в Перми 2 июня. Сообщается, что школьница находилась у фонтана одна. В результате несчастного случая она лишилась пальца на ноге и была госпитализирована.
В полиции Перми также проводят проверку инцидента.
Ранее сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ситуации с травмированием 13-летней девочки на туристических сборах в Ленинградской области.