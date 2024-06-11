Москва заключила новые соглашения с банками для поддержки предпринимателей
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Четыре договора были подписаны генеральным директором Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Андреем Поповым, отметил Овчинский.
«Так, благодаря новым подписаниям МФППиП будет сотрудничать с ведущими банками и совместно развивать условия, по которым предоставляется финансовая помощь», — уточнил министр.
Два других соглашения касаются совместной работы города и банков по улучшению инвестиционного климата в столице и привлечению дополнительных средств в основной капитал города.
Ранее на ПМЭФ Калининградская область заключила два соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК.